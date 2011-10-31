1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（１０月６・７日分）
０８：５０ エネルギー・環境会議／電力需給に関する検討会合の合同開催
０９：１５ 閣議、閣議後会見
１０：００ 参議院本会議
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ９月毎月勤労統計（厚生労働省）
１０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省）
１４：００ 衆議院本会議
１４：００ １０月の新車販売台数（自販連）
１４：００ １０月の軽自動車販売台数（全軽協）
１５：００ 財政資金対民間収支（１０月中実績、１１月中見込）（財務省）
１５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ ９月税収実績（財務省）
（主な国内企業決算）
帝人、エーザイ、三菱ケミ、三菱商事、アステラス、沖電気
富士重工、ヤマハ、日立製作所、野村ＨＤ、ＮＴＴデータ、出光興産
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
３１日（月）
０７００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
トリシェＥＣＢ総裁が退任
１１月
１日（火）
０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI]
０２３０ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI]
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
米連邦公開市場委員会（２日まで）
１０月米自動車販売台数
ＥＣＢ総裁にドラギ氏が就任
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
01 Nov Q3 CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX
01 Nov Q3 Pfizer Inc (PFE.N)
（東京 １日 ロイター）
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