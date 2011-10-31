追加：為替介入記事　関連ヘッドライン一覧

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◎WRAPUP2: 政府・日銀が3カ月ぶり単独介入を開始、断続的円売りで一時79円半ば[nTK0649332]
◎ドル／円が急反発、政府・日銀がドル買い／円売り介入を実施＝市場筋[nTK0649302]
◎〔焦点〕政府・日銀が3カ月ぶり単独介入、「投機的円高」強調し各国の理解求む [nTK0650566]
◎〔焦点〕介入効果は一時的か、根強いＱＥ３観測 ドル希薄化に懸念[nTK0650386]
◎〔クロスマーケットアイ〕介入後も上値重い日本株、リスクオフで円安なら海外株安が懸念要因に
[nTK0649850]
◎COLUMN‐政府の介入実施で残る「泥沼化」リスク、成長力強化策が不可欠[nTK0649634]
《要人発言》
◎UPDATE2: 為替介入で相場安定を期待、欧州問題が世界経済の「大きな下振れリスク」＝日銀総裁
[nTK0650436]
◎UPDATE1: 景気下振れリスク具現化しないために介入、今後も市場の動向注視＝野田首相
[TK0649924]
◎UPDATE1: 円売り単独介入を実施、納得いくまで行う＝安住財務相[nTK0649456]
◎UPDATE1: 円高は実体経済に大きな影響を与えつつある＝財務局長会議あいさつで安住財務相
[nTK0649476]
◎UPDATE1: 為替介入「止んでいる状態でない」、水準は狙わず＝五十嵐財務副大臣[nTK0650544]
《市場の動き》
◎〔外為マーケットアイ〕[nTK0648958]
◎〔株式マーケットアイ〕[nTK0649036]
◎〔金利マーケットアイ〕[nTK0648940]
◎日本のドル買い介入で、ドル／円相場にスイス型の下限設定めぐる憶測も[nTK8012654]
《市場の見方》
◎介入で輸出勢の売りがはけ、ドルの上値が軽くなる＝みずほＣＢ 唐鎌氏[nTK0650376]
◎市場は介入の本腰度を見極め、株への影響は限定的＝みずほ投信 清水氏[TK0649692]
◎決済日の払い超過幅を注視＝セントラル短資 金武氏[TK0649584]
◎介入効果は長続きせず＝ステート・ストリート銀行 富田氏[TK0649516]
◎過去最大の規模か、ドル79円後半まで上昇なら大きなメッセージ＝外為どっとコム総研 植野氏
[nTK0649520]
◎相対的な円高圧力残り、金利上昇限定か＝東海東京 佐野氏[nTK0649524]
◎ドル安主導の円高、リスクオフに地合い転じればドル／円下げづらい＝ＪＰモルガン 棚瀬氏
[nTK0649500]
◎ドル／円の最安値更新の流れが変化へ＝バークレイズ銀行 山本氏[nTK0649384]
◎株価の上値余地広がる、世界株が上昇基調保てばじり高期待＝立花証券 平野氏[nTK0649422]
［東京 ３１日 ロイター］
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