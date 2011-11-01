2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ １０月マネタリーベース（日銀）
１０：００ 参議院本会議
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１０：３０─１２：００ 白井日銀審議委員講演（甲府）
１１：００ イオン 化粧品専門店の説明会
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００─１４：３０ 白井日銀審議委員会見（甲府）
１５：００過ぎ １０月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ）
１７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省）
１７：１５ 民主党社会保障と税の一体改革調査会・税制調査会合同総会
（主な国内企業決算）
三井化学、東レ、住友商事、三井物産、伊藤忠、ＮＴＴドコモ、ソニー
マツダ、日産、コスモ石油、日本板硝子、クボタ、ＧＳユアサ
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１日（火）
０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI]
０２３０ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI]
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
米連邦公開市場委員会（２日まで）
１０月米自動車販売台数
ＥＣＢ総裁にドラギ氏が就任
フィリピン休場
２日（水）
０８５５ＧＭＴ １０月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
１８１５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長会見
ブラジル［死者の日］、メキシコ休場
＝＝＝海外主要企業決算予定＝＝＝
01 Nov Q3 Pfizer Inc (PFE.N)
02 Nov Q3 Mastercard Inc (MA.N)
02 Nov Q1 2012 News Corp (NWSA.O)
（東京 ２日 ロイター）
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