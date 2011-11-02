追加：起債条件一覧〔表〕＝11月2日現在

ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・ラボバンク・ネダーランドニュージーランドドル建て債（４段目）：

価格は売出価格。売出期間は１１月４日─２８日。受渡日は１１月２９日。

主幹事は英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット。売出人はＳＭＢＣ日興証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランド南アフリカランド建てディスカウント債（５段目）：

価格は売出価格。売出期間は１１月１日─２８日。受渡日は１１月２９日。

売出人は岡三証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・北欧投資銀行南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は１１月７日─１１月２１日。受渡日は１１月２５日。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）。

・オーストラリア・コモンウェルス銀行豪ドル建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月２７日─１１月７日。受渡日は１１月８日。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。売出取扱人は常陽証券、

八十二証券、百五証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（１段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。期間３年７カ月。

売出期間は１０月１４日─１１月１４日。受渡日は１１月１５日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（４段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月１４日─１１月８日。受渡日は１１月９日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社ニュージーランドドル建て債（５段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１１月１日─３０日。受渡日は１２月１日。

主幹事は東海東京セキュリティーズ・ヨーロッパ。売出人は東海東京証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建てディスカウント債（６段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１１月１日─２５日。受渡日は１１月２９日。

主幹事は東海東京セキュリティーズ・ヨーロッパ。売出人は東海東京証券。

売出取扱人は宇都宮証券、浜銀ＴＴ証券、西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建てディスカウント債（７段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１１月１日─２５日。受渡日は１１月２９日。

主幹事は東海東京セキュリティーズ・ヨーロッパ。売出人は東海東京証券。

売出取扱人はワイエム証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建てディスカウント債（８段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月３１日─１１月２８日。受渡日は１１月３０日。

売出人は証券ジャパン。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・韓国輸出入銀行豪ドル建て（１段目）／ニュージーランドドル建て債（２段目）

：価格は売出価格。

売出期間は１１月１５日─１１月２５日。受渡日は１１月３０日。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。

・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建てディスカウント債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間は１０月１７日─１１月１６日。受渡日は１１月１７日。

売出人は楽天証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

（東京 ２日 ロイター）