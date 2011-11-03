4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
０９：２５ 閣議、閣議後会見
１１：００ 東京モーターショー概要記者発表会
（主な国内企業決算）
コナミ、ＪＸＨＤ、王子製紙、石油資源開、味の素、武田薬品
ニコン、スクエニ、大王製紙、ホシデン、キリンＨＤ、国際石油開
オリランド、コジマ、ヒロセ電機、ＮＴＮ、ニチコン
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２日（水）
０８５５ＧＭＴ １０月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１５００ＧＭＴ ３年債・１０年債・３０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[FED/FOMC]
１６３０ＧＭＴ 仏独首脳・ユーログループ議長・欧州委員長・ＩＭＦ専務理事・ＥＣＢ高官が
ギリシャ問題で協議
１８１５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長会見
１９３０ＧＭＴ 仏独首脳ら欧州／ＩＭＦ／ＥＣＢ当局者、ギリシャ首相と協議
ブラジル［死者の日］、メキシコ休場
３日（木）日本は祝日
００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク）
００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値[USLCTS=ECI]
１２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ
１２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （フランクフルト）
１３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
Ｇ２０首脳会議（仏カンヌ、４日まで）
４日（金）
００３０ＧＭＴ 豪中銀の金融政策に関する四半期報告
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
１７００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演「金融規制に関する国際的テーマ」
（ワシントン）
ロシア休場
Ｇ２０首脳会議（仏カンヌ、最終日）
グルーポン(GRPN.O)ナスダックに上場[nN1E79R21E]
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
02 Nov Q3 Mastercard Inc (MA.N)
02 Nov Q1 2012 News Corp (NWSA.O)
03 Nov Q3 BNP PARIBAS SA (BNPP.PA)
03 Nov Q3 ARCELORMITTAL SA (ISPA.AS)
03 Nov Q3 BMW AG (BMWG.DE)
03 Nov Q3 ING GROEP NV ING.AS
03 Nov Q3 American International Group Inc (AIG.N)
03 Nov Q3 Eastman Kodak Co EK.N
03 Nov Q4 Starbucks (SBUX.O)
04 Nov Q3 COMMERZBANK AG (CBKG.DE)
（東京 ４日 ロイター）
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