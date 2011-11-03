起債条件一覧〔表〕＝11月4日現在

発行額 期 利 率 価 額 払込日 主幹事 格付

(億円) 間 （％） （円）

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【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事

貨 間 （％） （円）

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【発行条件一覧＝ＡＢＳ】

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回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付

（億円） 間 （％） （bp）

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【発行条件一覧＝海外ＳＢ】

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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

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トヨタ モーター クレジット 注 未 定 4 未 定 100.00 12/ 1 注参照

モルガン・スタンレー (MS.N)注 1600万 4 0.50 73.40 11/29 注参照

スウェーデン輸出信用銀行 注 700万 3 3.20 100.00 11/29 注参照

エイチエスビーシー・バンク 注 840万 6 0.50 74.85 11/28 注参照

トヨタ ファイナンス 注 未 定 注 未 定 100.00 11/22 注参照

オーストラリア

トヨタ ファイナンス 注 未 定 注 未 定 100.00 11/22 注参照

オーストラリア

ラボバンク・ネダーランド 注 未 定 4 未 定 100.00 11/24 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 未 定 4 未 定 100.00 11/24 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 未 定 4 未 定 100.00 11/24 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 8500万 4 4.38 100.00 11/28 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 16.05億 10 0.50 50.12 11/28 注参照

北欧投資銀行 注10.064億 4 4.90 100.00 11/22 注参照

オーストラリア・ 注 3500万 3 4.61 100.00 11/ 7 注参照

コモンウェルス銀行 (CBA.AX)

フィンランド地方金融公社 注 700万 6 0.50 72.40 11/15 注参照

フィンランド地方金融公社 注 500万 6 0.50 79.20 11/15 注参照

フィンランド地方金融公社 注 500万 注 5.50 100.00 11/14 注参照

フィンランド地方金融公社 注 2000万 4 5.85 100.00 11/ 8 注参照

フィンランド地方金融公社 注 810万 3 3.22 100.00 11/30 注参照

フィンランド地方金融公社 注 1.951億 5 0.50 77.73 11/28 注参照

フィンランド地方金融公社 注 7.306億 7 0.50 66.89 11/28 注参照

フィンランド地方金融公社 注 830万 3 0.50 86.20 11/29 注参照

韓国輸出入銀行 注 未 定 3 未 定 100.00 11/29 注参照

韓国輸出入銀行 注 未 定 3 未 定 100.00 11/29 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 360万 7 0.50 73.50 11/16 注参照

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注）・トヨタ モーター クレジット豪ドル建て債：価格は売出価格。

価格は売出価格。売出期間１１月２１日─１２月１日。受渡日１２月２日。

主幹事は三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、東海東京証券。

売出取扱人はＳＢＩ証券、常陽証券、高木証券、西日本シティＴＴ証券、百五証券

格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ３（ムーディーズ）。

・モルガン・スタンレートルコリラ建て固定利付割引社債：価格は売出価格。

売出期間１１月４日─２５日。受渡日１１月３０日。

主幹事はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル。

売出人は今村証券。

格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）、Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）。

・スウェーデン輸出信用銀行豪ドル建て債：価格は売出価格。

売出期間１１月４日─２９日。受渡日１１月３０日。

売出人はおきなわ証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・エイチエスビーシー・バンク豪ドル建てディスカウント債：価格は売出価格。

価格は売出価格。売出期間１１月１日─１１月２５日。受渡日１１月２９日。

売出人は丸福証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・トヨタ ファイナンス豪ドル建て債（第１段目）：期間２年６カ月。

価格は売出価格。売出期間１１月１５日─１１月２２日。受渡日１１月２４日。

売出人はみずほ証券。売出取扱人はみずほインベスターズ証券。

格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ３（ムーディーズ）。

・トヨタ ファイナンス南アフリカランド建て債（第２段目）：期間２年６カ月。

価格は売出価格。売出期間１１月１５日─１１月２２日。受渡日１１月２４日。

売出人はみずほ証券。

格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ３（ムーディーズ）。

・ラボバンク・ネダーランド豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間１１月１６日─１１月２４日。受渡日１１月２５日。

売出人は野村証券。

格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・ラボバンク・ネダーランドトルコリラ建て債（２段目）：価格は売出価格。

売出期間１１月１６日─１１月２４日。受渡日１１月２５日。

売出人は野村証券。

格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・ラボバンク・ネダーランド南アフリカランド建て債（３段目）：価格は売出価格。

売出期間１１月１６日─１１月２４日。受渡日１１月２５日。

売出人は野村証券。

格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・ラボバンク・ネダーランドニュージーランドドル建て債（４段目）：

価格は売出価格。売出期間は１１月４日─２８日。受渡日は１１月２９日。

主幹事は英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット。売出人はＳＭＢＣ日興証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・ラボバンク・ネダーランド南アフリカランド建てディスカウント債（５段目）：

価格は売出価格。売出期間は１１月１日─２８日。受渡日は１１月２９日。

売出人は岡三証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・北欧投資銀行南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は１１月７日─１１月２１日。受渡日は１１月２５日。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａａ（ムーディーズ）。

・オーストラリア・コモンウェルス銀行豪ドル建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月２７日─１１月７日。受渡日は１１月８日。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。売出取扱人は常陽証券、

八十二証券、百五証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（１段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１６日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。

フ