公募投信の資金動向（10月）＝野村総合研究所

［東京 ４日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した１０月の国内籍追加型公募投信
の資金動向は以下のとおり。
純資産 推計純 2011年度累計 2011年累計
合計 設定額 （11年4月─9月） （11年1月─9月）
(10月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額
総合 502,082 -1,798 120,564 101,344 176,947 150,408
国内株式 42,123 -300 5,567 4,765 9,137 8,083
海外株式 62,417 -1,001 10,101 15,379 16,591 23,732
国内債券 22,548 266 2,610 2,625 4,343 3,832
海外債券 229,957 -614 55,852 49,800 78,712 69,545
国内ハイブリッド 12,711 -103 2,736 1,754 5,022 3,052
海外ハイブリッド 98,244 -1,230 28,918 15,930 41,267 22,921
注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額
累計の設定額と解約額は実績値で２０１１年９月末現在
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