9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ １０月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
０８：５０ ９月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI]
（ロイター予測：1兆4522億円の黒字・前年比‐28.0％）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（月次：指定報告機関ベース、財務省）
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：００ 三菱電機技術展示会「アドバンストソリューション」
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 中村日銀審議委員が那覇市金融経済懇談会で講演
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１３：３０ １０月全国企業倒産状況（商工リサーチ）
１４：００ １０月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１４：３０ 中村日銀審議委員が記者会見
１５：００ 民自公税調会長会談
１７：００ 民主党税調総会
＜主な決算発表＞
大林組、ＮＴＴ、ヤマダ電機、ロームなど
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
８日（火）
００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４１５ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁らがヨーロピアン・マネー・アンド・ファイナンス・
フォーラムで講演（ベルリン）
１４３０ＧＭＴ イタリア議会で財政関連法案の採決
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が経済見通しに関するセミナーで
講演（米サウスダコタ州スーフォールズ）
１８３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演
（フィラデルフィア）
ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
SOCIETE GENERALE (SOGN.PA)
LLOYDS BANKING GROUP PLC (LLOY.L)
９日（水）
０１３０ＧＭＴ １０月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０５３０ＧＭＴ 中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１０００ＧＭＴ 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がエネルギー見通し発表
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会合であいさつ（ワシントン）
１５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１７１５ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が「金融規制の現在の課題」について講演
（ニューヨーク）
１８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
英中銀金融政策委員会（１０日まで）
アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（１０日まで、ホノルル）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
HSBC HOLDINGS PLC (HSBA.L)決算発表
（東京 ９日 ロイター）
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