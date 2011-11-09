追加：起債予測一覧〔表〕＝11月9日現在

追加：・東京地下鉄、オリックス、中日本高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。
・中部国際空港を財投機関債表に追加しました。
・千葉県を地方債に追加しました
・ノルデア銀行（円建て外債表掲載）の起債が遠のいたため、表から削除しました。
・住友林業を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 A 期間10年・20年
主幹事は野村、みずほ
タイミングは12月
# オリックス <0#8591=JFI> 11/ 9 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、野村
来週前半に起債予定
# 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 11/ 9 A 期間3年・5年・10年
発行総額600億円(3年350億円、
5年100億円、10年150億円)
主幹事：
3年債は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
5年債は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10年債は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
11月に起債予定
イオン <0#8267=JFI> 11/ 8 AA 期間7年、発行額200億円
主幹事は野村、みずほ
レンジ／L+30─39bp
来週前半に起債予定
大同特殊鋼 <0#5471=JFI> 11/ 8 A 期間5年
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
オークマ <0#6103=JFI> 11/ 2 A 期間5年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
東日本高速道路<0#1288=JFI> 10/31 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＧＳ
11月に起債予定
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
福祉医療機構 10/27 A 期間3年・10年
<0#0940=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
関西国際空港 10/26 A 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
<0#0936=JFI> シティＧ
12月に発行予定
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
住宅金融支援機構 10/17 AA 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額は10年債が180億円、15年債が90億円、
20年債が120億円
主幹事は野村、みずほ、ＧＳ
レンジ／
10年債：T(318回)+7─8bp
15年債：T(90回)+7─8bp
20年債：T(130回)+13─14bp
11月11日に起債予定
都市再生機構 10/12 AA 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 発行額は3年債、5年債が各100億円程度、
10年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和ＣＭ
レンジ／
3年債：T(267回)+9─11bp
5年債：T(284回)+8─9bp
10年債：T(318回)+7─8bp
11月11日に起債予定
国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
日本私立学校振興・ 8/19 AA 期間10年、発行額50億円
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI> レンジ／T(318回)+6─8bp
11月11日に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本学生支援機構 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
<0#0948=JFI> 期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 9/12 AA 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が420億円、10年債が100億円
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
レンジ／
4年債：T(276回)+6─8bp
10年債：T(318回)+5─6bp
11月11日に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
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