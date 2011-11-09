10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：００ 民主党・財務金融部門会議・資本市場活性化・企業統治向上ワーキングチーム
０８：３０ １１月ロイター短観[JP/TAN]
０８：５０ ９月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
（予測中央値：前月比‐7.5％）
０８：５０ １０月マネーストック統計（日銀）[JPBOJM=ECI]
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：００ ＮＥＣ Ｃ＆Ｃフォーラム 遠藤社長講演
１０：３０ ４０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３０ １１月ロイター企業調査
１２：４５ ４０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 衆議院本会議
１３：００ ヤマダ電機グループ スマートハウスビジネス説明会
１４：００ １０月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI]
１５：１５ ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＜決算＞
日揮、千代田化、鹿島、大塚ＨＤなど
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
９日（水）
０１３０ＧＭＴ １０月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０５３０ＧＭＴ 中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI]
０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１０００ＧＭＴ 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がエネルギー見通し発表
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会合であいさつ（ワシントン）
１５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
１７１５ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が「金融規制の現在の課題」について講演
（ニューヨーク）
１８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
英中銀金融政策委員会（１０日まで）
アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（１０日まで、ホノルル）
（主な決算発表）
HSBC HOLDINGS PLC (HSBA.L)
１０日（木）
００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０６３０ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が中小企業向け融資
について講演（ワシントン）
１５４０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁ら、シカゴ地区連銀の会合であいさつ
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札条件
１６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がタウンホールミィーティングで講演
軍関係者向けに講演（テキサス州エルパソ）
１８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
１８００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合で基調講演
１９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
１０月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
米シカゴ地区連銀の会合「金融の安定における中銀の役割について」（１１日まで、シカゴ）
インドネシア中銀金融政策決定会合
アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合（最終日、ホノルル）
（主な決算発表）
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG ZURN.VX
CREDIT AGRICOLE SA (CAGR.PA)
（東京 １０日 ロイター）
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