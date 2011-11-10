起債予測一覧〔表〕＝11月11日現在

ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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環境再生保全機構 6/27 AA 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
レンジ／T(284回)+7bp
11月11日に起債予定
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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千葉県 <0#0120=JFI> 11/ 9 A 期間20年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ、大和ＣＭ
大阪府 <0#0104=JFI> 11/ 7 A 期間20年、フレックス枠活用
主幹事は野村
年内に起債予定
10/26 AA 期間5年、発行額200億円
11月16日に起債予定
北海道 <0#0101=JFI> 10/26 AA 期間5年、発行額200億円
11月11日に起債予定
福岡市 <0#0158=JFI> 10/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
横浜市 <0#0154=JFI> 10/25 A <2011年度下半期の超長期債>
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興、
ＣＳ
11月以降に起債予定
10/24 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はＧＳ、バークレイズ、
メリル
レンジ／T(282回)+3.5─4bp
11月11日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 AA 期間20年、発行額150億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
レンジ／T(130回)+7bp
11月11日に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 AA 期間20年、発行額100億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(130回)+7bp
11月11日に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 10/11 A 期間20年または30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期中に起債予定
7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 11/ 2 A 期間20年
主幹事は野村、みずほ、ドイツ
第4四半期に起債予定
10/26 AA 期間10年、発行額400億円
11月15日に起債予定
9/16 <第3四半期10年債の指名幹事>：ＧＳ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 10/26 AA 期間10年、発行額200億円
11月16日に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は野村、東海東京、メリル
下半期に発行予定
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 11/ 7 AA 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、大和ＣＭ
レンジ／T(130回)+7bp
11月11日に起債予定
4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制
を実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額150億円
幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
12月9日に起債予定
10/ 3 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、野村
10/ 3 A 期間15年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
11月に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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兵庫県土地開発公社 11/ 4 A 期間5年
<0#1297=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
起債時期は12月上旬
広
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