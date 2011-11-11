再送：14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ ２０１１年７─９月期ＧＤＰ１次速報値（内閣府）[JPGDP=ECI]
（予測中央値：前期比＋1.5％、年率＋6.1％）
０９：２０ 古川経済財政担当相会見
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 国有林野事業特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１３：３０ ９月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１５：００ １０月投信概況（投信協会）
１５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会
１６：４５ 五十嵐財務副大臣会見
＜決算発表＞
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、
みずほフィナンシャルグループ、第一生命
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１１日（金）
０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
１８１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長とエバンズ米シカゴ地区連銀総裁、
シカゴ地区連銀の会合で講演
１９４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が
パネルディスカッションに参加（ワシントン）
米シカゴ地区連銀の会合（最終日、シカゴ）
米国［ベテランズデー］＊株式市場は取引あり
マレーシア中銀金融政策決定会合
韓国中銀金融政策決定会合
第３・四半期スペインＧＤＰ
１２（土）
ＡＰＥＣ首脳会議（ハワイ・ホノルル、１３日まで）
１３日（日）
ＡＰＥＣ首脳会議（ハワイ・ホノルル）
１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
（東京 １１日 ロイター）
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