追加：起債予測一覧〔表〕＝11月14日現在

60bp
5年債(固定利付)：L+80bp
5年債(変動利付)：L+95bp
早ければ11月17日に起債予定
フランステレコム FTE.PA 11/10 AA 期間5年(需要次第で10年債も起債)
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：L+55─65bp
10年債：L+75─85bp
早ければ11月17日に起債予定
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国家公務員共済組合連合会10/20 A 期間約2年7カ月、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、シティＧ
11月中旬に起債予定、11月下旬に払込み予定
国家公務員共済組合連合会が保有する国家
公務員共済組合向け貸付債権の証券化案件
住宅金融支援機構 10/24 AA 第55回債：発行額1796億円
<0#0943=JFI> 主幹事は野村、ＧＳ、大和ＣＭ、ＵＢＳ
11月18日に起債予定、11月下旬に発行予定
ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.17％、
中央値が8.12％。
引受主幹事候補14社が11月7日引値ベースで
信託候補債権データに基づいて推計し、
同機構に報告した平均値・中央値
仮評価：ＡＡＡ(Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ)
10/24 A 第56回債：
12月中旬に起債予定、12月下旬に発行予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# キッコーマン <0#2801=JFI> 11/14 登録額300億円、11月22日効力発生予定
# シャープ <0#6753=JFI> 11/14 登録額2000億円、11月22日効力発生予定
東亜合成 (4045.T) 11/11 登録額200億円、11月19日効力発生予定
住友林業 <0#1911=JFI> 11/ 9 登録額300億円、11月17日効力発生予定
ＭＩＤリート投資法人 (3227.T) 11/ 7 登録額1000億円、11月15日効力発生予定
川崎重工業 <0#7012=JFI> 11/ 4 登録額800億円、11月12日効力発生
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 11/ 2 登録額1兆円、11月10日効力発生
ナブテスコ (6268.T) 11/ 1 登録額300億円、11月9日効力発生
太陽誘電 (6976.T) 10/31 登録額200億円、11月8日効力発生
日本プライムリアルティ投資法人 10/31 登録額1000億円、11月8日効力発生
<0#8955=JFI>
西日本シティ銀行 <0#8327=JFI> 10/31 登録額3000億円、11月8日効力発生
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 登録額100億円、11月5日効力発生
松井証券 (8628.T) 10/28 登録額500億円、11月4日効力発生
ホンダファイナンス <0#8461=JFI> 10/27 登録額2000億円、11月4日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 １４日 ロイター］
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