〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間
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【１１月１４日─１８日の海外経済指標】 予想 前回
１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -2.9
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） -2.2 1.2
（前年比、％） 3.3 5.3
１５日（火）
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） 0.3 0.0
（Q2）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.1
（前年比、％） 2.5 2.8
（Q2）
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.6
（前年比、％） 5.1 5.2
ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.8
（前年比、％） 5.5 5.6
ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.2 0.8
（前年比、％） 5.7 5.7
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） 0.3 -3.4
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.4 1.6
（Q2）
１０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -52.0 -48.3
（現況指数） 33.0 38.4
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.48
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.8
（コア指数／前月比、％） 0.1 0.2
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.3 1.1
（自動車除く／前月比、％）0.1 0.6
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.5
１６日（水）
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.2 8.1
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.8
（前年比、％） 3.0 3.0
（9月改定）
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.0 0.3
（指数／前年比、％) 3.6 3.9
（コア指数／前月比、％) 0.1 0.1
（コア指数／前年比、％) 2.1 2.0
１４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.4 0.2
１４１５ＧＭＴ １０月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
（設備稼働率、％） 77.6 77.4
１５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 17 18
１７日（木）
０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） -0.2 0.6
（前年比、％） 0.0 0.6
１３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 61.0 65.8
（許可件数／年率、万戸） 60.0 58.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/12までの週、1000件） 395 390
１５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
8.0 8.7
２３００ＧＭＴ １０月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.75
１８日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.3
（前年比、％） 5.3 5.5
１５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.6 0.2
１０月中国主要都市住宅価格
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【１１月１４日─１８日の海外行事予定】
１４日（月）
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
１５日（火）
００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
１３００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの２つの責務」
（ニューヨーク）
１３３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演「経済見通しと金融政策」
１５０８ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（アリゾナ州スコッツデール）
１６００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題に
ついて講演（ニューヨーク）
ブラジルは休場［共和制宣言記念日］
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
１６日（水）
１６１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がケイトー研究所の
パネルディスカッションに参加「ＦＲＢの政策と信用の配分」
１７４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン）
２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が会合であいさつ（シドニー）
英中銀インフレ報告
ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、パネルディスカッションに参加（ワシントン）
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
１７日（木）
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例
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