＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月14日─21日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -2.9
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） -2.2 1.2
（前年比、％） 3.3 5.3
１５日（火）
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） 0.3 0.0
（Q2）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.1
（前年比、％） 2.5 2.8
（Q2）
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.6
（前年比、％） 5.1 5.2
ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.8
（前年比、％） 5.5 5.6
ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.2 0.8
（前年比、％） 5.7 5.7
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） 0.3 -3.4
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.4 1.6
（Q2）
１０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -52.0 -48.3
（現況指数） 33.0 38.4
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.48
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.8
（コア指数／前月比、％） 0.1 0.2
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.3 1.1
（自動車除く／前月比、％）0.1 0.6
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.5
１６日（水）
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.2 8.1
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.8
（前年比、％） 3.0 3.0
（9月改定）
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.0 0.3
（指数／前年比、％) 3.6 3.9
（コア指数／前月比、％) 0.1 0.1
（コア指数／前年比、％) 2.1 2.0
１４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.4 0.2
１４１５ＧＭＴ １０月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
（設備稼働率、％） 77.6 77.4
１５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 17 18
１７日（木）
０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） -0.2 0.6
（前年比、％） 0.0 0.6
１３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 61.0 65.8
（許可件数／年率、万戸） 60.0 58.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/12までの週、1000件） 395 390
１５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
8.0 8.7
２３００ＧＭＴ １０月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.75
１８日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.3
（前年比、％） 5.3 5.5
１５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.6 0.2
１０月中国主要都市住宅価格
２１日（月）
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.3
１３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.22
１５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） N/A 4.91
第３・四半期シンガポールＧＤＰ
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