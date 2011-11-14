15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（１日目）
０８：１５ 民主党成長戦略ＰＴ・円高デフレ小委合同会議
０９：００ 参議院予算委員会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１２：００─１３：００ 民主党税制調査会役員・主査会議
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１３：００ １０月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所）
１３：００ １１月度自工会会長会見
１３：００ 参議院予算委員会
１５：００ 財政制度等審議会財政投融資分科会
１５：００ 東京ガス グループビジョン２０２０
１５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 大阪証券取引所定例会見（大証）
１７：００ １８：３０ 民主党税制調査会
１７：１５─１８：４０ 政府税調
参議院予算委員会終了後 閣議、閣議後会見
＜決算発表＞
あおぞら銀行
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
欧州本会議（仏ストラスブール、１７日まで）
（主な決算発表）
JC Penney Co Inc (JCP.N)
Q CELLS SE QCEG.DE
UNICREDIT SPA (CRDI.MI)
１５日（火）
００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの２つの責務」
（ニューヨーク）
１３３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演「経済見通しと金融政策」
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１５０８ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（アリゾナ州スコッツデール）
１６００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー
１６００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題に
ついて講演（ニューヨーク）
ブラジルは休場［共和制宣言記念日］
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
欧州本会議（仏ストラスブール、１７日まで）
（主な決算発表）
Dell Inc. DELL.O
Wal-Mart Stores, Inc. WMTJCP.N
Home Depot Inc HDJCP.N
BURBERRY GROUP PLC (BRBY.L)
（東京 １５日 ロイター）
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