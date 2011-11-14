起債予測一覧〔表〕＝11月15日現在

追加：川崎重工業、野村不動産オフィスファンド投資法人を社債発行登録企業（別表）に
追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
コニカミノルタホールディングス11/14 A 期間5年・7年
<0#4902=JFI> 主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ、みずほ
7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＧＳ
神戸製鋼所 <0#5406=JFI> 11/14 A 期間10年、発行額100億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債
主幹事はみずほインベ
12月に起債予定
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 11/10 AA 期間10年、発行額700億円
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(318回)+6─9bp
今週後半に起債予定
清水建設 <0#1803=JFI> 11/10 A 期間5年、主幹事は野村
三菱ガス化学 (4182.T) 11/10 A 期間5年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 A 期間10年・20年
主幹事は野村、みずほ
タイミングは12月
オリックス <0#8591=JFI> 11/ 9 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、野村
レンジ／L+45─46bp
11月15日に起債予定
中日本高速道路 <0#1289=JFI> 11/ 9 AA 期間3年・5年・10年
発行総額600億円(3年350億円、
5年100億円、10年150億円)
主幹事：
3年債は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
5年債は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10年債は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
レンジ／
3年債：T(264回)+10bp
5年債：T(284回)+10bp
10年債：T(318回)+9bp
11月15日に起債予定
イオン <0#8267=JFI> 11/ 8 AA 期間7年、発行額200億円
主幹事は野村、みずほ
レンジ／L+32bp
11月15日に起債予定
大同特殊鋼 <0#5471=JFI> 11/ 8 A 期間5年
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
オークマ <0#6103=JFI> 11/ 2 A 期間5年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
東日本高速道路<0#1288=JFI> 10/31 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＧＳ
11月に起債予定
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
住宅金融支援機構 11/11 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
12月上旬に起債予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
福祉医療機構 10/27 A 期間3年・10年
<0#0940=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
関西国際空港 10/26 A 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
<0#0936=JFI> シティＧ
12月に発行予定
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年、発行額105億円
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
12月上旬に起債予定
日本学生支援機構 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
<0#0948=JFI> 期間2年：2012年2月
発行額は400億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
--------------------------------------------------------------------------
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文