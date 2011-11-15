〔表〕きょうの投信設定（16日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎ 明治安田インドネシア債券ファンド（毎月決算型）
／明治安田アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：愛媛銀行(8541.T)、ＳＢＩ証券、楽天証券、明治安田生命保険
◎ ダイワ・インド債券ファンド（毎月分配型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１億円
設定額 ：──
販売会社 ：大和証券キャピタル・マーケッツ
◎ インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：日の出証券
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