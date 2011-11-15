UPDATE1: イオン<8267.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.01％

［東京 １５日 ロイター］ 野村証券によると、イオン(8267.T)<0#8267=JFI>
は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 １．０１％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３２％
【 発行概要一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 イオン 募集期間 １１月１５日
第１６回国内普通社債 払込日 １１月２１日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 主幹事 野村証券
利率 １．０１％ みずほ証券
発行価格 １００円 財務代理人 農林中央金庫
応募者利回り １．０１０％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１８年１１月２１日 Ａ─（Ｓ＆Ｐ）
利払日 ５月、１１月の各２１日
--------------------------------------------------------------------------------
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証７６ みずほ証７６
大和証券キャピタル・マーケッツ３２ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０
岡三証６
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文