UPDATE1: オリックス<8591.T>、3年・100億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.87％

［東京 １５日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、オリックス
(8591.T)<0#8591=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．８７％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４５％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 オリックス 募集期間 １１月１５日
第１５５回国内普通社債 払込日 １１月２２日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 担保 無担保
利率 ０．８７％ 主幹事 下記参照
発行価格 １００円 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
応募者利回り ０．８７０％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１４年１１月２１日
利払日 ５月、１１月の各２１日
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ 野村証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２２．５銭
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ７０ 野村証３０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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