16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合（２日目）
０９：００ 安住財務相とフレアティ・カナダ財務相の会談
０９：４５ 太陽光発電協会・片山代表理事（シャープ社長）講演（太陽光シンポジウム）
１０：００ ソニー国際放送機器展説明会
１０：００ 参議院予算委員会
１３：００ シャープ ＷｉＭａｘ対応ガラパゴス発表会
１３：３０ 大和証券グループ本社 経営説明会
１８：３０─２１：１５ 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会第４回会合
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１５日（火）
００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
１０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの２つの責務」
（ニューヨーク）
１３３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演「経済見通しと金融政策」
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１５０８ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（アリゾナ州スコッツデール）
１６００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー
１６００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がＣＮＢＣのインタビュー
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が「大きすぎてつぶせない」問題に
ついて講演（ニューヨーク）
ブラジルは休場［共和制宣言記念日］
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
欧州本会議（仏ストラスブール、１７日まで）
（主な決算発表）
Dell Inc. DELL.O
Wal-Mart Stores, Inc. WMTJCP.N
Home Depot Inc HDJCP.N
BURBERRY GROUP PLC (BRBY.L)
１６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局）[AUWGPQ=ECI]
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１６１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がケイトー研究所の
パネルディスカッションに参加「ＦＲＢの政策と信用の配分」
１６４５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン）
２１４５ＧＭＴ ニュージーランド第３・四半期経常収支
２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が会合であいさつ（シドニー）
ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、パネルディスカッションに参加（ワシントン）
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（１８日まで）
欧州本会議（仏ストラスブール、１７日まで）
オバマ米大統領が訪豪
（主な決算発表）
Applied Materials (AMAT.O)
VIVENDI SA (VIV.PA)
INFINEON TECHNOLOGIES AG (IFXGn.DE)
（東京 １６日 ロイター）
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