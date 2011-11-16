〔外為マーケットアイ〕ドル76.98円付近、日銀総裁「この3週間で先行きリスクより高まったとの認識示す委員がいた」

Investing |
為替関連ニュース [FRX]
外為市場リポート［JPY/J］
外為マーケットアイ［JPY/JU］
焦点・アングル・特集 [FRX-FES]
クロスマーケットアイ［.JPCM］
主要国の経済指標発表予定と予想一覧<0#JECON>
主要国の政策金利一覧・中銀ニュース［BOX-CEN］
きょうの予定［MI/DIARY］［JPY/DIARY］
速報ニュース［AA］［AA-RS］
財政・金融政策の当局者発言ニュース[RSS-PLCY]
規制・監督関連ニュース[RSS-REGS]
ファンド関連ニュース[RSS-FUND]
欧州市場サマリー[NNJ/EU]
NY市場サマリー[NNJ/NY]
世界の主要株価指数COMPO
外国為替・マネー総合メニュー<JPN/MONEY>
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文