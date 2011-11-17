ＧＥキャピタル、3年・26億円の固定利付サムライ債発行条件を決定＝利率0.822％

［東京 １７日 ロイター］ 主幹事によると、米ゼネラル・エレクトリック
（ＧＥ）(GE.N)の金融子会社ＧＥキャピタル・コーポレーション（ＧＥＣＣ）
<0#1210=JFI>は、期間３年の固定利付きサムライ債（円貨社債）の発行条件を決定し
た。発行額２６億円。
利率 ０．８２２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４０％
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 ＧＥキャピタル 募集期間 １１月１７日
第２２回円貨社債 払込期日 １１月２５日
発行額 ２６億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 主幹事 下記参照
利率 ０．８２２％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ）
償還期限 ２０１４年１１月２５日 ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）
利払日 ５月、１１月の各２５日
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・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券
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