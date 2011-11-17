起債予測一覧〔表〕＝11月18日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 A 期間3年
主幹事は野村
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 A 期間10年
期限前償還条項付劣後債
（10ノンコール5）
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 A 期間6年・10年・15年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
発行総額は500億円程度
発行時期は12月予定
北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 A 期間5年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
ＤＩＣ <0#4631=JFI> 11/16 A 期間5年
主幹事は野村
三井金属 <0#5706=JFI> 11/15 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+19─24bp
11月22日に起債予定
コニカミノルタホールディングス11/14 AA 期間5年・7年、発行額各200億円
<0#4902=JFI> 主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ、みずほ
7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＧＳ
来週後半に起債予定
神戸製鋼所 <0#5406=JFI> 11/14 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(318回)+25─27bp
11月18日に起債予定
トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債
主幹事はみずほインベ
12月に起債予定
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 11/10 AA 期間10年、発行額700億円
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(318回)+7bp
11月18日に起債予定
清水建設 <0#1803=JFI> 11/10 A 期間5年、主幹事は野村
三菱ガス化学 (4182.T) 11/10 A 期間5年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 A 期間10年・20年
主幹事は野村、みずほ
タイミングは12月
大同特殊鋼 <0#5471=JFI> 11/ 8 AA 期間5年、発行額200億円
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興
来週後半に起債予定
オークマ <0#6103=JFI> 11/ 2 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+21─27bp
11月22日に起債予定
東日本高速道路<0#1288=JFI> 10/31 A 期間3年、発行額300億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＧＳ
11月に起債予定
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4・四半期を予定
住宅金融支援機構 11/11 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額は10年債が180億円、15年債が100億円
20年債が120億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
12月上旬に起債予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
福祉医療機構 10/27 A 期間3年・10年
<0#0940=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
関西国際空港 10/26 A 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
<0#0936=JFI> シティＧ
12月に発行予定
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
国際協力機構 10/ 4 A 期間4年・10年、発行額は各100億円
<0#1273=JFI> 個人債
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件／
4年債：利率0.20─0.60％
10年債：利率0.70─1.50％
12月2日に起債予定、
申込期間は12月5日─16日
払込日は12月20日
格付けはＡＡＡ(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ)
水資源機構 7/ 6 A 期間3年、発行額105億円
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
12月上旬に起債予定
日本学生支援機構 4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
<0#0948=JFI> 期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
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