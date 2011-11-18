UPDATE1: 住宅金融支援機構、第55回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.41％

［東京 １８日 ロイター］ 野村証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI>は、
貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定した。
発行額１７９６億円。
利率 １．４１％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１８回国債流通利回り＋０．４６％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 １１月３０日
貸付債権担保第５５回 各債券の金額 １億円
住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照
発行額 １７９６億円 事務受託会社 三井住友銀行
利率 １．４１％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
最終償還期限 ２０４６年１２月１０日
利払日 毎月１０日
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・主幹事：野村証券、ゴールドマン・サックス証券、大和証券キャピタル・マーケッツ、
ＵＢＳ証券
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証５５１ ゴールドマン・サックス証３８０
大和証券キャピタル・マーケッツ３８０ ＵＢＳ証３８０
アール・ビー・エス証３５ クレディ・スイス証３５
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証３５
・引受手数料
幹事手数料：
発行額のうち、５００億円まで５銭
５００億円超１０００億円まで２．５銭
１０００億円超２０００億円まで１．２５銭
引受責任料：５銭
販売手数料：２０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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