再送：21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 日銀決定会合議事要旨 １０月２７日開催分
０８：５０ １０月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
（予測中央値：前年比 輸出-0.3％、輸入+15.2％、貿易黒字399億円）
０９：００ 参議院予算委員会
１１：００ 深野原子力安全・保安院長会見
「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋進捗状況など」
１２：００─１３：３０ 五十嵐財務副大臣講演「税制の課題と展望」（内外情勢調査会）
１２：００─１４：００ 藤井裕久民主党税調会長会見（日本外国特派員協会）
１３：００ 参議院本会議
１５：３０ 経団連会長会見
１７：００ アステラス製薬社長会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１８日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
１０００ＧＭＴ 第３・四半期マレーシアＧＤＰ
１３１５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、経済見通しについて講演
（米ニューヨーク州オールバニ）
１５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
１８００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
１８５０ＧＭＴ ウィリアムス米サンフランシスコ地区連銀総裁がチリ中銀の
プレゼンテーションと討論会に参加（サンティアゴ）
１０月中国主要都市住宅価格
ユーロ・ファイナンス・ウィーク（最終日）
ユーロピアン・バンキング・コングレスでドラギＥＣＢ総裁らが講演
ＩＡＥＡ理事会（ウィーン、最終日）
（主な決算発表）
なし
２０日（日）
スペイン総選挙
米中合同商業貿易委員会（２１日まで）
２１日（月）
００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ確報値
０２３０ＧＭＴ 第３・四半期タイＧＤＰ
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１９３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの仕事」
（ブラジル・サンパウロ）
米中合同商業貿易委員会（最終日）
（主な決算発表）
Hewlett-Packard (HPQ.N) 1.13 30 1.33
（東京 １８日 ロイター）
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