起債予測一覧〔表〕＝11月21日現在

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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 11/18 A 第56回債：発行額は12月12日公表予定
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、ＣＳ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
12月中旬に起債予定、12月下旬に発行予定
A 第57回債：
2012年1月下旬に起債予定、
2012年2月上旬に発行予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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野村総合研究所 (4307.T) 11/18 登録額1000億円、11月26日効力発生予定
富士電機 (6504.T) 11/15 登録額1000億円、11月23日効力発生予定
野村不動産 <0#8959=JFI> 11/14 登録額1000億円、11月28日効力発生予定
オフィスファンド投資法人
川崎重工業 <0#7012=JFI> 11/14 登録額800億円、11月22日効力発生予定
キッコーマン <0#2801=JFI> 11/14 登録額300億円、11月22日効力発生予定
シャープ <0#6753=JFI> 11/14 登録額2000億円、11月22日効力発生予定
東亜合成 (4045.T) 11/11 登録額200億円、11月19日効力発生
住友林業 <0#1911=JFI> 11/ 9 登録額300億円、11月17日効力発生
ＭＩＤリート投資法人 (3227.T) 11/ 7 登録額1000億円、11月15日効力発生
川崎重工業 <0#7012=JFI> 11/ 4 登録額800億円、11月12日効力発生
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 11/ 2 登録額1兆円、11月10日効力発生
ナブテスコ (6268.T) 11/ 1 登録額300億円、11月9日効力発生
太陽誘電 (6976.T) 10/31 登録額200億円、11月8日効力発生
日本プライムリアルティ投資法人 10/31 登録額1000億円、11月8日効力発生
<0#8955=JFI>
西日本シティ銀行 <0#8327=JFI> 10/31 登録額3000億円、11月8日効力発生
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 登録額100億円、11月5日効力発生
松井証券 (8628.T) 10/28 登録額500億円、11月4日効力発生
ホンダファイナンス <0#8461=JFI> 10/27 登録額2000億円、11月4日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ２１日 ロイター］
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