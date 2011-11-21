22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：１５ 民主党、成長戦略・経済対策ＰＴ総会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債（12月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会）
１４：００ ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会）
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２１日（月）
００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ確報値
０２３０ＧＭＴ 第２・四半期タイＧＤＰ
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１９３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの仕事」
（ブラジル・サンパウロ）
米中合同商業貿易委員会（最終日）
（主な決算発表）
Hewlett-Packard (HPQ.N) 1.13 30 1.33
２２日（火）
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「３年間のＦＲＢの対応を振り返る」（カナダ・ウィニペグ）
オーストラリア議会、中国の為替操作への調査を開始するか採決
ギリシャのパパデモス新首相、ユーログループ議長と会談（ルクセンブルク）
（主な決算発表）
なし
（東京 ２２日 ロイター）
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