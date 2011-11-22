24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
時間未定 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
１０：３０ １０年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省）
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２２日（火）
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「３年間のＦＲＢの対応を振り返る」（カナダ・ウィニペグ）
オーストラリア議会、中国の為替操作への調査を開始するか採決
ギリシャのパパデモス新首相、ユーログループ議長と会談（ルクセンブルク）
モンティ伊首相、バローゾ欧州委員長およびファンロンパイＥＵ大統領と会談（ブリュッセル）
＜主な決算発表＞
特になし
２３日（水）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９３０ＧＭＴ １１月の英金融政策委員会の議事録
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１９００ＧＭＴ １１月１─２日の米ＦＯＭＣ議事録発表
２１２０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演
米超党派委員会、１．２兆ドル財政赤字削減案の合意期限
欧州委が経済統治強化案を公表
＜主な決算発表＞
特になし
２４日（木）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
ニュージーランド１０月貿易収支
モンティ伊首相、メルケル独首相およびサルコジ仏大統領と会談（ストラスブール）
第３・四半期の台湾ＧＤＰ改訂値
米国［感謝祭］
＜主な決算発表＞
特になし
（東京 ２２日 ロイター）
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