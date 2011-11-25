UPDATE1: 大同特殊鋼<5471.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.68％

［東京 ２５日 ロイター］ みずほ証券によると、大同特殊鋼(5471.T)<0#5471=JFI>
は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６８％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１２％程度
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 大同特殊鋼 募集期間 １１月２５日
第１０回無担保社債 払込期日 １２月 １日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 みずほ証券
利率 ０．６８％ ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
応募者利回り ０．６８０％ 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
償還期限 ２０１６年１２月１日
利払日 ６月、１２月の各１日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証４０ ＳＭＢＣ日興証４０
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ 野村証５
大和証券キャピタル・マーケッツ５
（ロイターニュース 片山 直幸）
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