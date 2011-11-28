追加：〔表〕きょうの投信設定（28日）＝3本、120億4511万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎ＡＲＴ テクニカル運用日本株式ファンド
／住信アセットマネジメント
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設定上限額：５００億円
設定額 ：８０億９１６２万円
販売会社 ：住友信託銀行、岡三証券、ＳＢＩ証券
◎野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：３０００億円
設定額 ：３０億８４９７万円
販売会社 ：野村証券
◎マザーズ・コア上場投信
／シンプレクス・アセット・マネジメント
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設定上限額：１５億円（自己設定）
設定額 ：８億６８５２万円
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券、シティグループ証券
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