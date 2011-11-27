起債予測一覧〔表〕＝11月28日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 11/25 A 期間4年、発行予定額200億円、個人債
主幹事は野村
仮条件／利率0.65─1.15％
12月9日に起債予定
ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/25 A 期間3年・20年
主幹事は3年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
20年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
野村
12月に発行予定
ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
12月に起債予定
宇部興産 <0#4208=JFI> 11/25 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はみずほ
今週後半に起債予定
大阪ガス <0#9532=JFI> 11/22 A 期間10年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
みずほ
12月に起債予定
三菱倉庫 <0#9301=JFI> 11/22 AA 期間8年・10年、発行額各50億円
主幹事は
8年債がみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10年債が大和ＣＭ
今週後半に起債予定
三菱商事 <0#8058=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
仮条件／利率0.24─0.74％
12月2日に起債予定
野村ホールディングス 11/22 A 期間10年、期限前償還条項付劣後債
<0#8604=JFI> 個人債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
A 期間10年、期限前償還条項付劣後債
主幹事は野村
仮条件／利率は当初5年が1.5─2.9％
以降が5年スワップ+1.00─2.40％
12月9日に起債予定
ミネベア <0#6479=JFI> 11/21 A 期間5年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
クラレ <0#3405=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
今週後半に起債予定
豊田通商 <0#8015=JFI> 11/18 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
今週後半に起債予定
丸井グループ <0#8252=JFI> 11/17 AA 期間3年、発行額200億円
主幹事は野村
今週後半に起債予定
池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 11/17 A 期間10年
期限前償還条項付劣後債
（10ノンコール5）
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/16 A 期間6年・10年・15年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
発行総額は500億円程度
発行時期は12月予定
北越紀州製紙 <0#3865=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
今週後半に起債予定
ＤＩＣ <0#4631=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事は野村
今週後半に起債予定
トマト銀行 <0#8542=JFI> 11/14 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債
主幹事はみずほインベ
12月に起債予定
東京地下鉄 <0#9023=JFI> 11/ 9 A 期間10年・20年
主幹事は野村、みずほ
タイミングは12月
東日本高速道路<0#1288=JFI> 10/31 AA 期間3年、発行額300億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、
ＧＳ
レンジ／T(267回)+10─12bp
11月29日に起債予定
東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はＳＭＢＣ日興
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 11/16 A 期間3年・5年
<0#0903=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
発行時期は第4・四半期を予定
住宅金融支援機構 11/11 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 発行額は10年債が180億円、15年債が100億円
20年債が120億円
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
12月上旬に起債予定
中部国際空港 11/ 9 A 期間5年
<0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
福祉医療機構 10/27 A 期間3年・10年
<0#0940=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に発行予定
関西国際空港 10/26 A 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、
<0#0936=JFI> シティＧ
12月に発行予定
国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
国際協力機構 10/ 4 AA 期間4年・10年、発行額は各100億円
<0#1273=JFI> 個人債
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
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