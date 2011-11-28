追加：起債予測一覧〔表〕＝11月28日現在

12月7日に起債予定
長野県 <0#0122=JFI> 11/22 A 期間5年、発行額200億円
12月7日に起債予定
宮城県 <0#0102=JFI> 11/22 A 期間5年、発行額200億円
12月7日に起債予定
埼玉県 <0#0110=JFI> 11/22 AA 期間5年、発行額200億円
12月2日に起債予定
広島市 <0#0159=JFI> 11/22 A 期間5年、発行額100億円
12月7日に起債予定
A 期間10年、発行額100億円
12月7日に起債予定
愛知県 <0#0108=JFI> 11/22 A 期間10年、発行額200億円
12月9日に起債予定
11/18 A 期間20年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
名古屋市 <0#0151=JFI> 11/21 A 期間10年、発行額200億円
幹事は野村、大和ＣＭ、三菱東京ＵＦＪ銀
条件決定は12月13日、発行は12月27日予定
11/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、野村
千葉県 <0#0120=JFI> 11/22 AA 期間10年、発行額200億円
12月2日に起債予定
11/ 9 AA 期間20年、発行額200億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ、大和ＣＭ
今週後半に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 11/22 A 期間10年、発行額200億円
12月5日に起債予定
11/22 A 期間5年、発行額200億円
12月14日に起債予定
11/22 AA 期間2年、発行額100億円
12月1日に起債予定
11/ 7 A 期間20年、フレックス枠活用
主幹事は野村
年内に起債予定
福岡市 <0#0158=JFI> 11/22 A 期間5年、発行額140億円
12月7日に起債予定
10/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に起債予定
横浜市 <0#0154=JFI> 10/25 A <2011年度下半期の超長期債>
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興、
ＣＳ
11月以降に起債予定
札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 11/22 A 期間10年、発行額400億円
12月9日に起債予定
11/ 2 A 期間20年
主幹事は野村、みずほ、ドイツ
第4四半期に起債予定
9/16 <第3四半期10年債の指名幹事>：ＧＳ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 11/22 A 期間10年、発行額200億円
12月9日に起債予定
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
# 静岡県 <0#0107=JFI> 11/28 A <その他枠活用の公募公債>
発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
5/23 <2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は野村、東海東京、メリル
最速12月に起債予定
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 11/22 A 期間5年、発行額100億円
12月7日に起債予定
4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制
を実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 11/ 8 A 期間10年、発行額150億円
幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ
12月9日に起債予定、申込期日は12月14日、
払込期日は12月22日
引受金融機関：ＣＳ、ＧＳ、ドイツ、東海東京、
野村、バークレイズ、福岡銀、みずほ、メリル、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
10/ 3 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、野村
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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大阪府住宅供給公社 11/14 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
大阪府の損失補償なし
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)
兵庫県土地開発公社 11/ 4 A 期間5年
<0#1297=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
起債時期は12月上旬
広島高速道路公社 10/17 A 期間10年
<0#1263=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
条件決定予定は2012年2月
福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・
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