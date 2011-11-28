29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ベルグアース1383.OS ＪＱ市場 公開価格740円
追加上場 ＣＤＳ(2169.NG) 名古屋２部
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：３０ １０月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]
０８：３０ １０月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]
０８：３０ １０月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]
０８：５０ １０月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]
（予測中央値：前年比＋0.6％）
０９：３０ 参議院財政金融委員会
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 2年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：４５ 2年利付国債の入札結果 （財務省）
１３：３０ 長谷川経済同友会代表幹事会見
１５：１５ 2年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１６：３０ 原子力安全・保安院 ストレステスト第３回意見聴取会
１７：３０ 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 委員長の記者会見
１８：００ 産業構造審議会新産業構造部会中間整理
＝＝海外指標・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２８日
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
１０００ＧＭＴ ＯＥＣＤ経済見通し（パリ）
１２００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
１５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
１０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
ノワイエ仏中銀総裁と日銀の西村清彦副総裁、東京都内のフォーラムで講演
ＯＥＣＤが経済見通し発表（パリ）
ＥＵ・米首脳会議
米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（３０日まで）
２９日
［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
１５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６３０ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が米サンフランシスコ地区連銀の会合で講演
「世界経済の回復」
１７１５ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が米サンフランシスコ地区連銀の会合で
パネル討論会の司会
１７２７ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が景気見通しについて講演
（ジョージア州アトランタ）
ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル）
ブラジル中銀金融政策会合（３０日まで）
米サンフランシスコ地区連銀、アジア経済政策コンファレンスを開催（３０日まで）
（東京 ２９日 ロイター）
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