＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月29日─12月6日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２９日（火）
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） -0.30 -0.18
（景況感指数） 94.0 94.8
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A 0.0
（季調前前月比、％) N/A +0.2
（前年比、％) -3.0 -3.8
１５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 44.0 39.8
１５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A -0.1
３０日（水）
０７００ＧＭＴ １０月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.4
（前年比、％） N/A 0.3
０７４５ＧＭＴ １０月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.5
０８５５ＧＭＴ １１月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） -5 10
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.94
（失業率・季調済／％） 7.0 7.0
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
（前年比、％） 3.0 3.0
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） 10.3 10.2
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ １１月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 42.8
１３１５ＧＭＴ １１月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 130 110
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） 2.6 3.1
（単位労働コスト／前期比、年率％） -2.2 -2.4
（Q3速報）
１４４５ＧＭＴ １１月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 58.2 58.4
１５００ＧＭＴ １０月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） 1.5 -4.6
１２月１日（木）
００３０ＧＭＴ １０月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.4
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） 46.4 46.4
（11月速報）
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/26までの週、1000件） 390 393
１５００ＧＭＴ １０月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.2
１５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 51.5 50.8
１１月米自動車販売台数
２日（金）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.3
（前年比、％） 5.5 5.8
１３３０ＧＭＴ １１月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 122 80
（民間部門雇用者数増減、1000人） 140 104
（失業率、％） 9.0 9.0
５日（月）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 47.8
（11月速報）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 47.2
（11月速報）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.7
（前年比、％） N/A -1.5
１５００ＧＭＴ １０月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） N/A 0.3
１５００ＧＭＴ １１月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） N/A 52.9
（景気指数） N/A 53.8
６日（火）
０１３０ＧＭＴ 第３・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
（10億豪ドル） N/A -7.4
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 1.4
（速報値）
１１００ＧＭＴ １０月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） N/A -4.3
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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