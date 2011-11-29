アイエヌジー投信、「アジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型）」を12月5日設定

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［東京 ２９日 ロイター］ アイエヌジー投信は、「ＩＮＧ・アジア・ハイ・イール
ド債券ファンド ブラジルレアルコース（毎月分配型）」を１２月５日に設定する。
運用はファンド・オブ・ファンズ形式で、投資先となるのはケイマン籍の「ＩＮＧ・ケ
イマン・ファンズII─ＩＮＧ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ブラジルレ
アルクラス」(運用はアイエヌジー・インベストメント・マネジメント・アジアパシフィ
ック・リミテッド（シンガポール））および国内籍の「アイエヌジー・短期債券マザーフ
ァンド」。
外国籍ファンドを通じ、日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てのハイ・イール
ド債券に投資。為替予約取引を活用し、実質的にブラジルレアルで運用する。
ファンドの詳細は以下の通り。
設定上限額：１００億円
分類 ：追加型／海外／債券
手数料 ：上限３．６７５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．５０１５％（税込み）他
販売会社 ：ＳＢＩ証券、かざか証券、三田証券、楽天証券
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