＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月17日─24日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１７日（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.82
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.2
（設備稼働率、％） 77.5 77.4
１８日（火）
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.6
（前年比、％） 4.9 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） 0.7 0.6
（前年比、％） 5.5 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） 5.6 5.3
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -45.0 -43.3
（現況指数） 39.6 43.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.0
（コア指数／前月比、％） 0.1 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 14
９月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI][CNGDP=ECI]
第３・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 9.2 9.5
固定資産投資（年初来前年比、％） 24.8 25.0
小売売上高（前年比、％） 17.0 17.0
鉱工業生産（前年比、％） 13.3 13.5
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.4
（指数／前年比、％) 3.8 3.8
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) 2.1 2.0
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 57.1
（許可件数／年率、万戸） 61.0 62.5
２０日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.3
（前年比、％） 5.4 5.5
０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.0 -0.2
（前年比、％） 0.7 0.0
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/15までの週、1000件） 402 404
１４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.93 5.03
１４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.3
１４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -9.3 -17.5
２２００ＧＭＴ ９月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.80
２１日（金）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 106.3 107.5
（現況指数） 116.8 117.9
（期待指数） 97.0 98.0
２４日（月）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
（前期比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 3.4
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） N/A 49.1
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 48.5
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 48.8
（9月改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A -2.1
（前年比、％） N/A 8.4
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.43
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