＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月22─29日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２２日（木）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 48.5 49.0
（8月改定）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 51.0 51.5
（8月改定）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） 50.0 50.7
（8月改定）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） -1.1 ‐0.7
（前年比、％） N/A 11.1
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/17までの週、1000件） 420 428
１４００ＧＭＴ ８月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 0.5
１４００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.9
２６日（月）─２９日（木）
０６００ＧＭＴ ８月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 7.5
２６日（月）
０８００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） N/A 108.7
（現況指数） N/A 118.1
（期待指数） N/A 100.1
１２３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.06
１４００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.295 0.298
２７日（火）
０６００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） N/A 5.2
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） N/A 2.0
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A -0.1
（季調前前月比、％) N/A 1.1
（前年比、％) N/A -4.5
１４００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 46.0 44.5
２８日（水）
０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.0
（速報値）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.5 4.1
（輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.8
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.9
９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 2.4
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 2.5
（8月改定）
２９日（木）
０８００ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） N/A - 8
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9
（失業率・季調済／％） N/A 7.0
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） N/A 0.07
（景況感指数） N/A 98.3
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 4.1
（Q2速報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値 [USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 1.2 1.0
デフレーター N/A 2.5
（Q2改定）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/24までの週、1000件） N/A N/A
１４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） N/A -1.3
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