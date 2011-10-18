9月の英ＣＰＩは前月比＋0.6％・前年比＋5.2％、予想上回る

［ロンドン １８日 ロイター］ 英国立統計局が１８日発表した９月の消費者物価指
数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比５．２％上昇となり、市場予想を上回った。
前年比の伸びは３年ぶりの高水準。
市場予想は前月比０．４％上昇、前年比４．９％上昇だった。
9月 8月
ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）
前月比（％） 0.6 0.6
前年比（％） 5.2* 4.5
コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）
前月比（％） 0.2 0.7
前年比（％） 3.3 3.1
小売物価指数（ＲＰＩ）
前月比（％） 0.8 0.6
前年比（％） 5.6** 5.2
実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）
前月比（％） 0.8 0.6
前年比（％） 5.7 5.3
コンセンサス予想（％）
前月比 前年比
ＣＰＩ 0.4 4.9
ＲＰＩ 0.7 5.5
ＲＰＩＸ 0.7 5.6
* ２００８年９月以来の高水準
**１９９１年６月以来の高水準
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