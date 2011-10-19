＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月19日─26日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.4
（指数／前年比、％) 3.8 3.8
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) 2.1 2.0
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 57.1
（許可件数／年率、万戸） 61.0 62.5
２０日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.3
（前年比、％） 5.4 5.5
０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.0 -0.2
（前年比、％） 0.7 0.0
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/15までの週、1000件） 400 404
１４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.93 5.03
１４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.3
１４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -9.0 -17.5
２２００ＧＭＴ ９月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.80
２１日（金）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 106.3 107.5
（現況指数） 116.8 117.9
（期待指数） 97.0 98.0
２４日（月）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
（前期比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 3.4
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） N/A 49.1
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 48.5
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 48.8
（9月改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A -2.1
（前年比、％） N/A 8.4
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.43
２５日（火）
０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） N/A 5.2
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
（10億ポンド） N/A -9.354
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A 0.0
（季調前前月比、％) N/A 0.9
（前年比、％) N/A -4.1
１４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 46.0 45.4
１４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
２６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
（前期比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A 3.6
トリム平均値（前期比、％）N/A 0.7
トリム平均値（前年比、％）N/A 2.5
（修正値）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.4 -0.1
（輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.1
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.300 0.295
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