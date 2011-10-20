中国・香港株式市場・前場＝下落、素材・エネルギー株に利益確定の売り

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算
前場終値 2331.235 46.277安 315.4億元（上海Ａ株）
寄り付き 2365.909 11.603安
前営業日終値 2377.512 5.973安 530.4億元（上海Ａ株）
ハンセン指数.HSI
前場終値 17949.76 359.46安 251.6億香港ドル
寄り付き 18198.12 111.10安
前営業日終値 18309.22 232.76高 574.4億香港ドル
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［香港 ２０日 ロイター］ ２０日の香港株式市場は、反落して前場の取引を終え
た。素材やエネルギー株で利益確定の売りが出た。
週末の欧州連合（ＥＵ）首脳会議を控え、薄商いが続いている。
ハンセン指数.HSIは３５９．４６ポイント（１．９６％）安の１万７９４９．７６。
ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは２８６．５４ポイント（３．０３％）
安の９１６２．６０。
中国株式市場は続落。上海総合指数.SSECは４６．２７７ポイント（１．９５％）安
の２３３１．２３５。
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