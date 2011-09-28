＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月28日─10月5日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２８日（水）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） 0.0 4.1
（輸送機器除く／前月比、％） 0.0 0.8
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.3 -0.9
９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPP=ECI]
（前月比、％） -0.1 0.0
（前年比、％） 2.4 2.4
ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 0.0
（前年比、％） 2.6 2.5
（8月改定）
２９日（木）
０８００ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） - 8 - 8
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9
（失業率・季調済／％） 7.0 7.0
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） -0.11 0.07
（景況感指数） 96.0 98.3
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 4.1
（Q2速報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値 [USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 1.2 1.0
デフレーター 2.4 2.5
（Q2改定）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/24までの週、1000件） 420 423
１４００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） -1.8 -1.3
３０日（金）
０２３０ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] N/A 49.4
０６００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） -0.5 0.0
（前年比、％） N/A -1.6
０６４５ＧＭＴ ８月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
（前年比、％） 2.5 2.5
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） 10.0 10.0
１２３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.1 0.3
（個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.8
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2
１３４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 55.6 56.5
１３５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
（指数） 57.8 57.8
（9月速報）
３日（月）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） N/A 48.4
（9月速報）
１４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） -0.3 -1.3
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 50.5 50.6
９月米自動車販売台数
４日（火）
００３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） N/A 1.8
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.5
（前年比、％） N/A 6.1
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 0.1 2.4
５日（水）
００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） N/A 0.5
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 49.2
（9月速報）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 49.1
（9月速報）
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
（前期比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 0.7
（Q2改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A -0.2
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.7 1.6
（Q2改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 51.1
１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） N/A 91
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数） 53.0 53.3
（景気指数） N/A 55.6
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