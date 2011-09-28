追加：欧州財政問題関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。
《欧州財政問題》
◎ドイツ、連立与党のみでＥＦＳＦ拡充法案可決できない可能性
[ID:nTK8008591]
◎ギリシャ議会が不動産税導入を承認、財務相「融資は必ず実施される」
[ID:nJT8008337]
◎メルケル独首相、ギリシャ向け第2次支援について再交渉の可能性を示唆
[ID:nTK8008515]
◎ＥＳＭの早期導入、検討の価値ある―レーン欧州委員＝新聞[ID:nJT8008517]
◎ギリシャは支援条件満たす、欧州の支援シグナル重要＝パパンドレウ首相
[ID:nJT8008423]
◎独議会ＥＦＳＦ拡充案採決、連立与党のみでの過半数確保は微妙な情勢
[ID:nJT8008409]
◎ＥＦＳＦ規模拡大は「愚かな考え」、格下げ招く恐れ＝独財務相[ID:nJT8008115]
◎フィンランド、ギリシャ融資で実質的な担保得られる可能性低い＝財政委員長
[ID:nT8008081]
◎ギリシャは改革を断行 パパンドレウ首相がドイツに約束[ID:nT8008021]
◎ＥＦＳＦの規模拡大せず、最も効果的な方法で活用する＝ユーログループ議長
[ID:nT8007987]
◎来週のユーロ圏財務相会合、ＥＦＳＦの効力について協議へ＝オーストリア財務相
[ID:nT8008029]
◎3者合同調査団、ギリシャの改革履行に不備を確認＝オーストリア財務相
[ID:nT8007969]
◎米経済めぐる困難な状況、欧州債務危機だけが原因でない＝ドイツ財務相
[ID:nJT8007923]
◎3者合同調査団、28日か29日にギリシャ入り＝ユーログループ議長[ID:nJT8007871]
◎ＥＦＳＦ関与の救済プログラムへの参加は打診されていない＝欧州投資銀
[ID:nJT8007773]
◎ＥＣＢ、市場の状況により必要になれば1年物資金供給オペ実施へ
＝スロバキア中銀総裁[ID:nJT8007693]
◎ＥＵ・ＩＭＦ調査団は今週アテネ入り、10月中に融資実行へ＝ギリシャ財務相
[ID:nTK8007609]
◎ＥＦＳＦのレバレッジについて正式な協議は開始していない＝欧州委員会
[ID:nTK8007569]
◎景気減速の長期化防止には、当局の危機対応能力が重要＝ＥＣＢ専務理事
[ID:nTK8007511]
◎ＥＦＳＦを2兆ユーロに拡大する計画は協議されていない＝スペイン経済・財務相
[ID:nTK8007475]
《ＥＦＳＦ機能拡充案採決関連》
◎スロベニア議会、ＥＦＳＦ拡充を承認[ID:nJT8008185]
◎スロバキア、ＥＦＳＦ拡充承認に向けた提案を連立政党が拒否[ID:nJT8008335]
◎スロバキア首相、ＥＦＳＦ強化めぐる連立内の相違解消策提示へ[ID:nJT8007901]
◎オーストリア、ＥＦＳＦ拡充案を30日に採決へ[ID:nTK8008475]
《市場の動き・その他発言》
◎欧州の中銀・財政当局者、債務危機の収束に向け協調強化すべき＝米財務省次官補
[ID:nJT8008167]
◎独保険会社、ユーロ圏ソブリン債危機の影響は管理可能＝Ｓ＆Ｐ[ID:nJT8007727]
◎ギリシャの債務を50％削減すべき、銀行支援の拡大も必要
＝独仏政府アドバイザーらのグループ[ID:nTK8007313]
◎欧州銀行のＥＣＢ資金需要が高止まり、ＥＯＮＩＡが1％超える[ID:nJT8008341]
《データ・市場の動き》
◎イタリアが短期債入札で目標額調達、2年債利回りは4.511％で
08年7月以来の高水準に[ID:nTK0513863]
◎スペインが3・6カ月物国債入札で32.3億ユーロ調達、平均利回りは上昇
[ID:nTK8006927]
◎ＥＣＢの翌日物貸出残高は増加、預金残高も増加[ID:nTK8007301]
《分析・解説記事》
◎〔情報ＢＯＸ〕ＥＵ／ＩＭＦの支援条件達成に向けたギリシャの取り組み
[ID:nTK8008813]
◎〔焦点〕ラガルドＩＭＦ専務理事、自らの流儀で厳しい現実に対処
[ID:nTK8006625]☆
◎〔焦点〕時間切れ迫る欧州の債務危機対応、しびれ切らす市場[ID:nTK8004875]
◎〔焦点〕ユーロ圏救済基金の拡充、ＥＣＢは関与に否定的[ID:nTK8004897]
◎〔焦点〕銀行はギリシャのデフォルトに備え、ＥＵによる危機波及阻止策が焦点
[ID:nTK8004837]☆
◎〔Ｑ＋Ａ〕欧州債務危機解決に向け検討されている選択肢[ID:nTK8006847]
◎〔シナリオ〕考え得るユーロ圏の救済スキーム強化手法[ID:nTK8004859]
◎〔情報ＢＯＸ〕年末までに償還迎えるギリシャ国債[ID:nTK8001973]
◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程[ID:nTK8002011]
◎〔Ｑ＋Ａ〕ユーロ圏共同債、ソブリン債務危機の打開策となるか[ID:nTK8993875]
［東京 ２８日 ロイター］
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文