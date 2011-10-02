〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
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【１０月３─７日の海外経済指標】 予想 前回
３日（月）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） 48.4 48.4
（9月速報）
１４００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） -0.3 -1.3
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 50.5 50.6
９月米自動車販売台数
４日（火）
００３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） 1.9 1.8
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） -0.2 0.5
（前年比、％） 5.8 6.1
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 0.0 2.4
５日（水）
００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.5
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 49.1 49.1
（9月速報）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 49.2 49.2
（9月速報）
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 0.7 0.7
（Q2改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） -0.3 0.2
（前年比、％） -0.7 -0.2
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.7 1.6
（Q2改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 51.1
１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 75 91
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数） 53.0 53.3
（景気指数） 54.3 55.6
６日（木）
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） 0.3 -2.8
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/1までの週、1000件） 410 391
９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
７日（金）
０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） -6.2 -6.5
０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 1.1 -1.9
（前年比、％） 16.9 16.2
産出（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 6.2 6.1
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） -1.9 4.0
１２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 60 0
（民間部門雇用者数増減、1000人） 94 17
（失業率、％） 9.1 9.1
１４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.6 0.8
１９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 8.00 11.97
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【１０月３─７日の海外行事予定】
３日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２２００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演「危機後の経済」
（米ウィスコンシン州マディソン）
ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク）
中国［国慶節］、韓国［建国記念日］
４日（火）
０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
１３００ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言
１３００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が差し押さえ住宅対策について講演
（米メリーランド州コロンビア）
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が米議会上下両院合同経済委員会で証言
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク）
中国［国慶節］
５日（水）
英中銀金融政策委員会（６日まで）
中国［国慶節］、香港［重陽節］
６日（木）
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] （ベルリン）
１５００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が地元経済について講演
（米テキサス州フォートワース）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件
中国［国慶節］、インド［ヒンズー教デサラ祭］
７日（金）
１３３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済情勢について講演
（米テキサス州ダラス）
１４４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済と
財政能力について講演（アトランタ）
中国［国慶節］
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［東京 ３日 ロイター］
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