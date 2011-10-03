〔情報ＢＯＸ〕米Ｓ＆Ｐ総合500種指数構成銘柄、第3四半期の騰落率ランキング

［３０日 ロイター］ 米Ｓ＆Ｐ総合５００種指数.SPX.INXは、２０１１年第３・
四半期を通じて１４．３％下落した。世界金融危機の最中だった２００８年第４・四半期
以降で最大の下落率となった。
以下は、同指数構成銘柄の上昇率、下落率のそれぞれ上位１０銘柄および騰落率。
＜上昇銘柄＞
銘柄名 第3四半期の上昇率（％）
Motorola Mobility Holdings Inc (MMI.N) 72.14
Goodrich Corp GR.N 29.36
Apple Inc (AAPL.O) 16.92
Newmont Mining Corp (NEM.N) 16.82
VF Corp (VFC.N) 16.67
Cerner Corp (CERN.O) 16.45
Progress Energy Inc PGN.N 9.31
Bristol-Myers Squibb Co (BMY.N) 9.04
Range Resources Corp (RRC.N) 9.03
AutoZone Inc (AZO.N) 9.01
＜下落銘柄＞
銘柄名 第3四半期の上昇率（％）
Alpha Natural Resources Inc ANR.N -58.84
Netflix Inc (NFLX.O) -57.28
AK Steel Holding Corp (AKS.N) -55.90
First Solar Inc (FSLR.O) -49.75
U.S. Steel Corp (X.N) -49.68
MetroPCS Communications Inc PCS.N -47.36
Monster Worldwide Inc MWW.N -46.52
Nabors Industries Ltd (NBR.N) -45.71
PulteGroup Inc (PHM.N) -45.38
Bank of America Corp (BAC.N) -43.00
出所：トムソン・ロイター・データ
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