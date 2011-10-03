〔Data File〕アジア太平洋地域の2011年1─9月の株式引受額ランキング

［香港 ３日 ロイター］ ２０１１年１─９月のアジア太平洋地域（日本を除く）の
株式引受額ランキングでは、ゴールドマン・サックスが首位となった。
ランキングは以下の通り。
金融機関名 金額 順位 順位
（百万ドル） 2011年 2010年
Goldman Sachs 12,796 1 1
UBS 10,438 2 2
Morgan Stanley 10,296 3 4
Deutsche Bank 6,486 4 13
Credit Suisse 5,839 5 7
Guosen Securities 5,797 6 17
BofA Merrill Lynch 5,727 7 11
JP Morgan 5,357 8 5
Citic Securities 4,938 9 6
Citigroup 4,524 10 8
出所：トムソン・ロイター
以下は、手数料収入ランキング（推定）。
金融機関名 2011年 金額 2011年 順位 2010年 金額
（百万ドル） （百万ドル）
Ping An Securities 202.4 1 167.4
UBS 179.4 2 158.6
Goldman Sachs 169.7 3 176.8
Guosen Securities 157.1 4 111.9
Morgan Stanley 152.4 5 129.6
Deutsche Bank 125.8 6 114.6
China Merchants Securities 116.0 7 90.6
Credit Suisse 115.8 8 131.2
JPMorgan 108.1 9 149.3
Citic Securities 104.6 10 121.1
出所：トムソン・ロイター
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