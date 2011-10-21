＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月21日─28日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２１日（金）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 106.3 107.5
（現況指数） 116.8 117.9
（期待指数） 97.0 98.0
２４日（月）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
（前期比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 3.4
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） N/A 49.1
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 48.5
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 48.8
（9月改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A -2.1
（前年比、％） N/A 8.4
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.43
２５日（火）
０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） N/A 5.2
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
（10億ポンド） N/A -9.354
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A 0.0
（季調前前月比、％) N/A 0.9
（前年比、％) N/A -4.1
１４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 46.0 45.4
１４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
２６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
（前期比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A 3.6
トリム平均値（前期比、％）N/A 0.7
トリム平均値（前年比、％）N/A 2.5
（修正値）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.4 -0.1
（輸送機器除く／前月比、％） N/A -0.1
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 0.9
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.300 0.295
２７日（木）
０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） 2.9 2.8
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） N/A -0.06
（景況感指数） N/A 95.0
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.0 1.3
デフレーター N/A 2.6
（Q2確報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（3/26までの週、1000件） N/A N/A
１４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） N/A -1.2
１０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.6
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 2.9
（9月改定）
９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２８日（金）
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 -0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.5 0.2
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） N/A 0.7
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） N/A 57.5
（10月速報）
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