＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月4日─11日
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発表時間 指標名 予想 前回
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４日（火）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） -0.2 0.5
（前年比、％） 5.8 6.1
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 0.0 2.4
５日（水）
００３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.2 0.5
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 49.1 49.1
（9月速報）
０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 49.2 49.2
（9月速報）
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 0.7 0.7
（Q2改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） -0.3 0.2
（前年比、％） -0.7 -0.2
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.7 1.6
（Q2改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 51.1
１２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 75 91
１４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数） 52.9 53.3
（景気指数） 54.5 55.6
６日（木）
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） 0.3 -2.8
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/1までの週、1000件） 410 391
９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
７日（金）
０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） -6.2 -6.5
０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 1.1 -1.9
（前年比、％） 16.9 16.2
産出（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 6.2 6.1
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） -1.9 4.0
１２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 60 0
（民間部門雇用者数増減、1000人） 100 17
（失業率、％） 9.1 9.1
１４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.8
１９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 7.75 11.97
１０日（月）
０６００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） N/A 101
０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） N/A 1.5
１１日（火）
０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A -0.2
（前年比、％） N/A -0.7
０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 1.9
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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