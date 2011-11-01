UPDATE1: 米3カ月物ＴＢ落札利回りが6週間ぶり低水準、欧州債務不安解消せず安全資産への資金流入続く

［ニューヨーク／ロンドン ３１日 ロイター］ 米財務省が３１日実施した３カ月物
ＴＢ（短期証券）入札で、落札利回りが６週間ぶり低水準となった。欧州債務危機収束に
向けた包括策がうまく機能しないのではないかとの懸念から、安全性の高い短期セクター
に引き続き資金が流入していることが示された。
米財務省が実施した２９０億ドルの３カ月物ＴＢ入札では最高落札利回りが０．０１％
で、１０月２４日の０．０２％から低下し、９月１９日以来の低水準となった。
同時に実施された２７０億ドルの６カ月物ＴＢ入札でも、最高落札利回りが０．０５５
％と、１０月１１日以来の低水準となった。
一方、ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）３カ月物USD3MFSR=は変わらずの
０．４２９４４％で、８月初め以来の高水準に張り付いている。
ＦＴＮフィナンシャルのチーフエコノミスト、クリス・ロウ氏は「欧州債務危機に関す
る合意を受けた楽観的見方は後退している」と述べた。
＊３カ月物と６カ月物ＴＢ入札の詳細は以下のとおり。
＜３カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.010％
平均落札金利 0.005％
最低落札金利 0.000％
利付き債券相当利回り 0.010％
落札価格 99.997472
最高利回り落札比率 69.05％
カバー（応札倍率） 4.54倍
（単位：ドル）
落札総額 29,000,416,300
応札総額 131,556,443,800
競争入札 28,210,472,500
非競争入札 789,943,800
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月3日
償還日 2012年 2月2日
＜６カ月物ＴＢ＞
最高落札金利 0.055％
平均落札金利 0.050％
最低落札金利 0.025％
利付き債券相当利回り 0.056％
落札価格 99.972194
最高利回り落札比率 36.07％
カバー（応札倍率） 4.74倍
（単位：ドル）
落札総額 27,000,214,500
応札総額 127,964,406,000
競争入札 25,975,033,500
非競争入札 625,181,000
ＮＹ連銀地区落札 0
発行日 2011年11月3日
償還日 2012年 5月3日
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