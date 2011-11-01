＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月1日─8日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１１月１日（火）
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
（前期比、％） 0.4 0.1
（前年比、％） 0.4 0.6
（Q2確報）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.3 1.4
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 52.0 51.6
１０月米自動車販売台数
２日（水）
０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） -10 -26
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.796
（失業率・季調済／％） 6.9 6.9
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） 47.3 47.3
（10月速報）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 115.73
１２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 101 91
３日（木）
００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.6
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/29までの週、1000件） 400 402
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） 2.8 -0.7
（単位労働コスト／前期比、年率％） -0.8 3.3
（Q2改定）
１４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） -0.1 -0.2
１４００ＧＭＴ ９月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI]
（耐久財受注／前月比、％）N/A -0.8
（9月速報）
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 53.5 53.0
（景気指数） 56.2 57.1
１０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
４日（金）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 47.2 47.2
（10月速報）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 47.2 47.2
（10月速報）
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.1
（前年比、％） 5.8 5.9
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） -0.1 -1.4
１２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 95 103
（民間部門雇用者数増減、1000人） 120 137
（失業率、％） 9.1 9.1
７日（月）
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
（前年比、％） N/A -1.0
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） N/A -1.0
２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） N/A -9.50
８日（火）
０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 13.8
０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.967
０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A -1.0
０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
（前年比、％） N/A 1.5
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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